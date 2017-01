Neuerlicher Fall von Vogelgrippe im Salzburger Flachgau

Vogelgrippe neuerlich bei Enten und Schwänen nachgewiesen - © APA (dpa)

In Salzburg ist am Mittwoch ein neuerlicher Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Es handelt sich um eine verendete Tafelente, die am Mattsee (Flachgau) im Ortsteil Ramoos gefunden worden war. Die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) hat nun eine Infektion mit H5N8 bestätigt, teilte die Landesveterinärdirektion am Nachmittag in einer Aussendung mit.