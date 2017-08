Neuerlich weiße Tiger-Vierlinge im “Weißen Zoo” in NÖ

Zusammen mit den mittlerweile fünf Monate alten Vierlingen Falco, Toto, Mia und Mautzi sind damit acht Junge zu bestaunen. Mit dem “Baby-Boom” sei der kleine Privatzoo der erfolgreichste Züchter dieser Spezies von Königstigern weltweit, hielt Herbert Eder, Chef des Kameltheaters Kernhof, voll Stolz fest. Noch nuckeln die Kleinen an Mamas Milch in der Wurfbox. Der erste Präsentationstermin für die Zoobesucher wurde für Samstag (2. September) um 11.00 Uhr und 15.30 Uhr angekündigt. Danach ist der Nachwuchs zu den jeweiligen Öffnungszeiten zu bewundern.

Bis Oktober zeigt der “Weiße Zoo” insgesamt elf weiße Tiger. Danach verlassen Falco & Co Niederösterreich und übersiedeln, so wie ihre Vorgänger, kostenfrei in andere Zoos der Welt. Diesmal geht es für zwei Rabauken in einen Zoo nach Südkorea, die zwei anderen bekommen ein neues Zuhause in einem ganz neuen, modernen Privatzoo der Slowakei.

(APA)