Neuerfindung der Dornbirner Modenacht: ein voller Erfolg

Die spektakuläre Show begeisterte Fashionistas ebenso wie Entertainment-Fans

Am Freitag verwandelte sich der Marktplatz in einen Catwalk mit Showbühne. Die Dornbirner Fachgeschäfte für Mode und Trends präsentierten die Highlights der kommenden Herbst- und Wintersaison in einer fulminanten Show. Die Tänzer von Move4Style zeigten die aktuellsten Frisuren und Bart-Styles von Gülti, dem Weltfriseur. Anschließend feierte das Publikum die Afterparty mit den Antenne Vorarlberg-DJs.