Neuer Wirtschaftsskandal in Japan: Kobe Steel betrog Kunden

Ein neuerlicher Unternehmensskandal hat die japanische Wirtschaft erschüttert. Nachdem der drittgrößte japanische Stahlkonzerns Kobe Steel die Fälschung von Produktdaten eingeräumt hatte, brach der Aktienkurs am Dienstag an der Börse in Tokio um gut ein Fünftel ein. Das Unternehmen musste am Sonntag einräumen, die Daten einiger Aluminium- und Kupferprodukte gefälscht zu haben.