Neuer Wahlkartenrekord – 780.000 Briefwähler zu erwarten

Der größte Teil der Briefwahl wird am Montag ausgezählt - © APA

Bei dieser Nationalratswahl wird ein neuer Briefwahlrekord aufgestellt: 889.193 Wahlkarten wurden ausgestellt, gab das Innenministerium am Freitag bekannt. Somit ist zu erwarten, dass im vorläufigen Endergebnis am Sonntagabend noch rund 780.000 Stimmen fehlen. Der größte Teil der Briefwahl wird am Montag ausgezählt, der Rest und die “klassischen” Wahlkarten-Stimmen erst am Donnerstag.