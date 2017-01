Neuer UNO-Generalsekretär Antonio Guterres tritt sein Amt an

"Der Frieden muss unser Ziel und unser Leitfaden sein" - © APA (AFP)

Der neue UNO-Generalsekretär Antonio Guterres übernimmt am heutigen Sonntag offiziell den Posten seines Vorgängers, des Südkoreaners Ban Ki-moon. Da die Vereinten Nationen am Wochenende in der Regel geschlossen sind und der Neujahrstag in den USA am Montag als Feiertag nachträglich begangen wird, dürfte der Portugiese seinen ersten Arbeitstag aber erst am Dienstag haben.