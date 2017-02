Neuer Test soll Risikoschüler identifizieren

Hammerschmids Ministerium bespricht die Pläne - © APA

Ein neuer Test in der ersten Volksschulklasse soll dabei helfen, Risikoschüler frühzeitig zu identifizieren. Die Lehrer bitten dafür Kinder, eine Bildergeschichte nachzuerzählen und eine mögliche Fortsetzung zu finden. So soll überprüft werden, ob sie Sätze in der Vergangenheit bzw. der Zukunft bilden können, hieß es aus dem Bildungsministerium. Derzeit befindet sich der Test in einer Pilotphase.