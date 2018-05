Neuer Stürmer und ein Plus für den EHC Lustenau

EHC Alge Elastic Lustenau beendet die Saison 2017/18 mit einem finanziellen Plus von 1900 Euro und verpflichtete einen neuen Stürmer.

Am Freitag Abend fand im VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau unter Beisein zahlreicher Sponsoren, Fans und Spielern der Kampfmannschaft sowie vom Nachwuchs die Jahreshauptversammlung des EHC Alge Elastic Lustenau statt. Präsident Herbert Oberscheider begrüßte neben Nationalratsabgeordneter Nicole Hosp, Bürgermeister Dr. Kurt Fischer und Sportreferent Franz Kullich die zahlreichen Gäste. Trotz der Tatsache, dass das sportliche Ziel mit dem Erreichen der Play-Offs nicht erreicht wurde, sah er sehr viele positive Aspekte in der abgelaufenen Saison. Ein wichtiger Punkt dabei war, dass sich der Nachwuchs des EHC, der bereits über 100 Kinder umfasst, wiederum einen wichtigen Schritt nach vorne machte. Neben dem Erreichen des Meistertitels der U13 in der Vorarlberger sowie in der Ostschweizer Meisterschaft, konnte Lustenau zahlreiche Nationalspieler stellen. Beispielsweise wurde Leon Schmeiser in der österreichweit durchgeführten Meisterschaft als Torschützenkönig der gesamten Liga ausgezeichnet.

Schlussendlich präsentierte Oberscheider den Kader für die kommende Saison. Wie bereits in den Medien kolportiert, ist bereits zum jetzigen Zeitpunkt der Kader des Vereines fixiert. Neu hinzu kommt der Stürmer David Labreque, der in der vergangenen Saison in Frankreich bei Lyon tätig war und mit dem neuen Torhüter Maris Jucers im Team spielte. Der 28 jährige Stürmer konnte mit Lyon im vergangenen Jahr den Cupsieg in Frachreich erreichen und wurde in der Saison 2015/16 mit Grenoble Meister und Cupsieger in Frankreich.