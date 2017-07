Neuer Standort bringt Platz für Kinderkönige

Feldkirch. (etu) Wer seinen Sprössling in der Kinderbetreuung „Kinderkönig“ in der Feldkircher Innenstadt anmelden will, der steht bis zu zwei Jahre auf der Warteliste. „Der Andrang ist riesig“, weiß Leiterin Mary Naphegyi. Die steigende Nachfrage in den letzten Jahren hat es notwendig gemacht, dass die Kibe – wie sie damals noch hieß – räumlich vergrößert wird. „Im ehemaligen Café Schnell haben wir eine ideale Ergänzung zur Schillerstraße gefunden.“ Mit ihrem 15-köpfigen Team kann Naphegyi nun bis zu 50 Kinder betreuen. Bei der feierlichen Eröffnung am Freitag wurden nicht nur die neuen Räumlichkeiten und ein Kindertheater präsentiert. Die Kinderbetreuungseinrichtung wurde auch offiziell in „Kinderkönig“ umbenannt.