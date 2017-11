Neuer Sponsor für den EHC Lustenau

Mit der Firma Simacek Facility Services konnte der EHC Alge Elastic Lustenau einen neuen Exklusiv-Sponsor für die Torhüter des Teams gewinnen.

Es handelt sich dabei um einen mehrjährigen Vertrag. Das Wiener Unternehmen mit einer Niederlassung in Wolfurt ist schon seit einigen Jahren Partner des Vereines. Gemeinsam mit Lustenaus Präsidenten Herbert Oberscheider konnte nun die Zusammenarbeit intensiviert werden.

Der Geschäftsleiter der Firma Simacek Facility GmbH für Westösterreich, Herr Magister Patrick Rauter lobt die bisherige Zusammenarbeit mit dem Verein, die gelebten Visionen sowie die nachhaltige Nachwuchsarbeit, die der EHC Alge Elastic Lustenau leistet. „Wir haben uns entschieden, die Arbeit des EHC Alge Elastic Lustenau auch in Zukunft nicht nur weiter zu unterstützen, sondern diese mit einer ganz speziellen Torhüter-Werbung in einer größeren Dimension zu fördern. Mit dem EHC haben wir einen Verein gefunden, der unsere Ansichten im Sportbereich zu unserer vollsten Zufriedenheit verfolgt.

Auch EHC Präsident Oberscheider freut sich, mit der Firma Simacek Facility Services einen langjährigen Partner gefunden zu haben: „Das Traditionsunternehmen mit einer Firmengeschichte von über 70 Jahren vertritt Werte wie Verantwortung, Toleranz, Integrität und Wertschätzung. Genau diese Grundsätze sind es, die auch wir in unserem Verein leben. Schon viele Jahre unterstützt das Unternehmen unseren Verein. Wir sind froh, dass wir die Geschäftsführung überzeugen konnten, die Zusammenarbeit für viele Jahre zu bestärken und auszubauen“, so EHC Präsident Herbert Oberscheider.

Die Firma Simacek Facility GmbH mit Hauptsitz in Wien ist im Bereich der Gebäudeerhaltung bis hin zum Gebäude-Management tätig. Gebäudereinigung, Bau-Endreinigungen, Energiemanagement und Sicherheitsdienste sind nur einige Schlagworte des umfangreichen Produktportfolios des Unternehmens. Das nun in dritter Generation geführte Familienunternehmen zählt zu den Leitbetrieben Österreichs und beschäftigt heute über 7.000 MitarbeiterInnen in Österreich, Zentral- und Osteuropa.