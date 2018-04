Neuer Spielplatz am alten Sportplatz

Auf dem ehemaligen Röthner Sportplatz errichtet die Gemeinde einen modernen Spielplatz.

Röthis Vor rund drei Jahren hat die Gemeinde Röthis beschlossen, den alten Sportplatz an der Alten Landstraße mit rund 7.600 Quadratmetern an die Unternehmensgruppe Prisma zu verkaufen. Hier entsteht derzeit ein zukunftsorientiertes Wohnquartier und im Zuge dieser Bauarbeiten realisiert die Gemeinde an dieser Stelle einen neuen modernen Spielplatz.