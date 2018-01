Neuer Schweizer Bundespräsident zu Antrittsbesuch nach Wien

Berset besucht am Dienstag die Bundeshauptstadt

Berset besucht am Dienstag die Bundeshauptstadt ©APA (Keystone)

Berset besucht am Dienstag die Bundeshauptstadt ©APA (Keystone)

Die erste Auslandsreise des neuen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset führt kommende Woche nach Wien. Er wird am Dienstag mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammentreffen und mit ihnen die bilateralen Beziehungen und die Europapolitik der Schweiz besprechen, wie das Innenministerium in Bern am Donnerstag ankündigte.

Neben Gesprächen mit Repräsentanten der in Wien ansässigen internationalen Organisationen, die Berset schon am Montagabend führen will, steht zum Abschluss seines Besuches auch die Ausstellung über Ferdinand Hodler (1853-1918) im Leopold Museum auf dem Programm. Als Kulturminister hat Berset im Herbst des Vorjahres gemeinsam mit seinem damaligen Amtskollegen Thomas Drozda das Patronat der Werkschau des Schweizer Künstlers übernommen.