Neuer Schülerfahrplan und Online-Bestellung der Schülertickets

FELDKIRCH. (mul) Jedes Jahr bringen der Stadtbus und der Landbus den neuen Schülerfahrplan heraus. Dieser enthält eigens auf Schüler abgestimmte Kurse zu Feldkirchs Schulen sowie den wichtigsten Schulen außerhalb Feldkirchs. Erhältlich ist der neue Schülerfahrplan im Laufe dieser Woche im Mobilpunkt und in den Feldkircher Bussen. Abrufbar wird er auf den Webseiten vom Stadtbus Feldkirch und vom Landbus Oberes Rheintal sein.

Die Bestellung der Schülerfreifahrt und des Freizeittickets ist neu auch online möglich. Das Ticket trifft auf diese Weise direkt zu Hause ein. In einem weiteren Schritt plant der Verkehrsverbund Vorarlberg eine App, mit der das Ticket auf das Handy geladen werden kann.

Um möglichst kurz und verlässlich vor Schulbeginn einzutreffen, ist gerade morgens fast der gesamte Fuhrpark unterwegs. Probleme mache, dass die Schüler oft am Einstieg blieben und dieser dadurch blockiert sei, so Siegfried Burtscher. Zeige sich jedoch, dass Bedarf an einem zusätzlichen Verstärker bestehe, werde kurzfristig darauf reagiert, ergänzt Nina-Kräutler-Ferrari. Auf die Frage, ob die Schulautonomie Vorteile brächte, antwortet sie, dass der Schülerverkehr planbarer werde.

Auf die Frage im Bürgerforum, warum in den Ferien trotz der geringen Auslastung Gelenkbusse fahren, heißt es, dass zu dieser Zeit immer wieder kurze Busse in der Werkstatt seien.

Noch bis Sonntag gibt es im Rahmen der MOBILWoche ein Wochenticket für Bus und Bahn in ganz Vorarlberg. Erhältlich ist dieses um elf Euro an allen Verkaufsstellen, an den Ticketautomaten und bei den Busfahrern.