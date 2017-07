Neuer Premium-Sponsor: Rauch-Logo bald auf Trikots des FC Red Bull Salzburg

Zusätzlich fungiert Rauch anstelle von Red Bull als Brustsponsor auf dem Trikot des jeweils jüngsten Startelfspielers, dem sogenannten “Rookie of the Match”.

Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des Salzburger Fußball-Clubs, wollte keine Angaben zur Sponsorsumme machen, sie soll dem Vernehmen nach bei 2,1 Millionen pro Saison liegen. Der “Rookie of the Match” repräsentiert laut Reiter genau die Werte von Rauch, weil “er Innovation, Dynamik, Frische und Qualität in die Mannschaft bringt”.

So sieht das neue “Rookie”-Trikot aus

Damit ist erstmals in der Red-Bull-Ära seit 2005 auch ein anderer Sponsor auf den Trikots der Salzburger vertreten. Franz Rauch gehört seit März 2015 dem Vorstand von Österreichs Fußball-Meister an, seither ist der Fruchtsafthersteller auch schon Partner der “Roten Bullen”. Abseits des Sports besteht dagegen schon eine langjährige Kooperation mit dem Unternehmen aus Rankweil, das der exklusive Lohnabfüller für Red-Bull-Getränke ist. Deshalb prangt das Rauch-Logo auch auf den Red-Bull-Boliden in der Formel 1.

(APA)