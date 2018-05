Neuer ORF-Stiftungsrat ist fast komplett

Die künftige Zusammensetzung des ORF-Stiftungsrats steht fast. Nur noch sechs Mitglieder, die der Publikumsrat entsendet, sind ausständig - und die werden bei dessen konstituierender Sitzung morgen, Donnerstag, bestimmt. Die Regierung hat ihre Räte sowie die der Parteien am Mittwoch im Ministerrat entsandt, die Länderriege ist komplett und auch die Belegschaftsvertreter sind fix.

Gar so viel neue Gesichter nehmen am 17. Mai, wenn sich der Stiftungsrat konstituiert, nicht Platz im imposanten Sitzungssaal. Das liegt daran, dass die Vertreter von Bundesregierung und Parlamentsparteien bereits in der März-Sitzung neu eingezogen sind. Hier ändert sich nur ein Name, nämlich jener des SPÖ-Vertreters: Dietmar Hoscher, bisher Vorsitzender des Stiftungsrats, scheidet aus, auf dem SPÖ-Ticket kehrt Heinz Lederer – roter Freundeskreis-Leiter – wie erwartet zurück, ist dem Ministerratsvortrag zu entnehmen.