Neuer Modus im ElferschieÃŸen – MÃ¶gliche Premiere bei U17-EM

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will das Elfmeterschießen gerechter machen. Dafür wird nun ein neuer Modus getestet, der seine Premiere bei der U17-EM in Kroatien feiern könnte. Dort beginnen am Freitag die K.o.-Spiele. Parallel wird das sogenannte “ABBA-Format” auch bei der U17-EM der Frauen in Tschechien getestet.