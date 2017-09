Neuer Missbrauchs-Prozess gegen Bill Cosby erst 2018

Die Neuauflage des Prozesses war ursprünglich für November geplant. Da Cosby in der Zwischenzeit jedoch sein Anwaltsteam auswechseln musste – seine bisherigen Verteidiger hatten das Handtuch geworfen – stimmte O’Neill einer Verschiebung auf das kommende Frühjahr zu.

Cosby wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Die meisten Anschuldigungen sind verjährt, deshalb beschränkte sich der erste Prozess gegen ihn auf einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004. Im November soll der Prozess gegen Cosby neu aufgerollt werden.

Cosby wurde in den USA jahrzehntelang als “Amerikas Dad” verehrt. In der Rolle als liebenswürdiger Arzt und gutmütiger Familienvater in seiner “Cosby Show” war der afroamerikanische Schauspieler einer der beliebtesten TV-Stars des Landes. Inzwischen haben sich auch die meisten Kollegen aus dem Show-Business von ihm abgewandt.

(APA/ag.)