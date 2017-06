Neuer Lochauer Pfarrgemeinderat setzte bereits erste Aktivitäten

Bei der konstituierenden Sitzung wurde Peter Holzner zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden und Maria Grabher zur Stellvertreterin gewählt. Die Arbeit hat begonnen, mit viel Freude wurden bereits die ersten Aufgaben in Angriff genommen.

Aufgaben und Ziele

Der Pfarrgemeinderat gestaltet im Besonderen den Weg einer lebendigen Pfarrgemeinde, er kümmert sich im Einvernehmen mit Pfarrer Gerhard Mähr um die personellen und räumlichen Voraussetzungen, er bemüht sich um Information, Meinungsbildung und Austausch von Erfahrungen, er koordiniert die Aktivitäten der verschiedenen Arbeitskreise und gewährleistet damit die Vielfalt des pfarrlichen Lebens hier in Lochau.

Zusammen mit den zahlreichen freiwillig engagierten Frauen und Männern in den verschiedenen Gremien setzt er sich ein für Kinder und Jugendliche, für Familien und ältere Menschen, für Mission und Entwicklung. Da gibt es soziale und caritative Initiativen, Bildung und Kultur, Vorträge, Gemeinschaft und Feste – und natürlich Gottesdienste, Gebet, Besinnung, Wallfahrten sowie die zahlreichen Feiern im Laufe des Kirchenjahres.

Eine lebendige Pfarrgemeinde

So lebt jede Pfarrgemeinde davon, dass sich Menschen engagieren und ihre Talente und Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Dadurch wird Gemeinschaft aufgebaut, und das Leben in der Pfarrgemeinde, in der sich alle wohl fühlen sollen, bleibt aktiv und lebendig.