Neuer künstlerischer Geschäftsführer der ARGEkultur Salzburg

"2018 ist ein Jahr der Veränderung", kündigte Markus Grüner-Musil, der scheidende künstlerische Leiter der ARGEkultur Salzburg, am Dienstag beim Pressegespräch zur Vorstellung des Jahresprogrammes an. Neu wird bekanntlich die Führung: Ab 1. März übernimmt Sebastian Linz die operative Leitung des Veranstaltungshauses. Das Open Mind Festival im November wird er bereits alleine kuratieren.

Der Deutsche, der in der Vergangenheit vor allem in den Bereichen Regie und Dramaturgie aktiv war, freut sich auf die Weiterführung und -entwicklung der ARGE. Im Bewerbungsprozess konnte er sich gegen knapp 30 Mitbewerber durchsetzen. “Ich übernehme Markus’ Aufgaben fließend und vor allem freundschaftlich. Mein Ziel ist es, in diesem erfolgreichen Betrieb neue Denkräume zu schaffen. Vor allem die Frage nach dem Diskurs ist mir sehr wichtig”, so Linz. Die disziplinäre Ausrichtung der ARGEkultur möchte er nicht verändern, trotzdem hat er schon einige Ideen für neue, längerfristige Projekte. Besonders im Bereich der künstlerischen Forschung.