Neuer Kommandant beim Jägerbataillon 23 in Bludesch

Er vertritt für ein Jahr den eingeteilten Kommandanten Oberst Thomas Belec, während des Auslandseinsatzes in Neapel. In einem kleinen, internen Festakt wurde ihm vom Militärkommandanten von Vorarlberg, Brigadier Ernst Konzett, symbolisch für das Bataillon vor angetretener Mannschaft die Fahne übergeben.

Major Michael Köck ist 1974 in Hall in Tirol geboren, 1994 zum Bundesheer in Lienz eingerückt und war nach Absolvierung der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt bei verschiedenen Einheiten in Tirol stationiert. Zuletzt besetzte er den Arbeitsplatz des S3 (Stabsoffizier für die Ausbildungsplanung) beim Kommando Gebirgskampf in Absam. Er hat alle für die Funktion des Bataillonskommandanten notwendigen Führungskurse, die Ausbildung zum Heereshochalpinisten und zum Heeresschilehrer abgeschlossen.

Major Köck lebt in Sautens in Tirol, ist verheiratet und hat eine Tochter.