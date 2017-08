Neuer Kindergarten im Zeitplan

Götzis. (mima) Anfang August wurden die 31 Container angeliefert, welche in weiterer Folge nun den neuen Kindergarten an der Götzner Rheinstrasse bilden werden. Damit können die Kapazitäten der Kinderbetreuungseinrichtungen in der Marktgemeinde wieder vergrößert werden.

Inneneinrichtung wird erstellt

Pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahrs am 11. September soll der neue Kindergarten Rheinstrasse bezugsfertig sein. Dafür wird derzeit an der Baustelle auf Hochtouren gearbeitet und nach der Anlieferung der Container haben bereits die Arbeiten für die Inneneinrichtung begonnen. Auf rund 500 Quadratmeter Nutzfläche entstehen im neuen Ganztageskindergarten neben zwei Gruppenräumen, ein Bewegungsraum, ein Lager, ein Büro ein Besprechungsraum, ein Speiseraum mit Küche, ein Schlafraum sowie Sanitärräumlichkeiten. Im Außenbereich entsteht ein rd. 1.000 Quadratmeter großer Kinderspielplatz.

Entlastung der Kinderbetreuungseinrichtungen

Rund um den neuen Kindergarten entsteht auch ein Spielplatz mit rund 1000 Quadratmetern, der außerhalb der Kindergartenzeiten öffentlich zugänglich sein wird. Die Gruppengröße pro Gruppe wird maximal 23 Kinder betragen und so können die bestehenden Kinderbetreuungseinrichtungen im Zentrum der Gemeinde deutlich entlastet werden. Auch der Kindergarten Sonderberg wird dadurch aufgelassen und der Mietvertrag mit der Alpenländischen Heimstätte für diese Räumlichkeiten bereits beendet.