Neuer Kindergarten im Stadtteil Witzke

Hohenems. Im rasch wachsenden Stadtteil Witzke hat die Stadt Hohenems in Kooperation mit der Wohnbauselbsthilfe einen neuen Kindergarten errichtet, der nun mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/18 seinen Betrieb aufgenommen hat.

Der Kindergarten, der in die Wohnanlage Luciusweg eingebunden ist, wird mit zwei Gruppen geführt. Er umfasst im Erdgeschoß eine Nutzfläche von rund 400 Quadratmetern samt einem entsprechenden Spielraum im Außenbereich. Derzeit besuchen 36 Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren die neue Einrichtung, die in ökologischer Bauweise nach den Kriterien von „Nachhaltig:Bauen“ errichtet wurde. Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,6 Millionen Euro, an dem sich auch das Land Vorarlberg und der Bund mit Fördergeldern beteiligen.

Hohenems möchte das Angebot an Kinderbetreuung und Kindergärten kontinuierlich ausbauen und verbessern. „Durch den starken Zuzug im wachsenden Stadtteil Witzke war die Errichtung eines neuen Kindergartens unbedingt notwendig. Es entstanden hier nicht nur moderne Wohnungen sondern gleichzeitig auch Betreuungsplätze für unsere Jüngsten“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger.

„Der Kindergarten ist mit seinem siebenköpfigen und eher jungen Team, darunter zwei Sonderpädagoginnen, bestens für den Kindergarten-Alltag gerüstet. Der speziellen Herausforderung in diesem Kindergarten, durch viele Dreijährige und Integrationskinder, wirken wir mit kleinen Gruppengrößen und sehr engagiertem Personal entgegen – um eine bestmögliche Betreuung für unsere Jüngsten zu gewährleisten. Ich freue mich sehr über dieses und weitere Projekte mit der Wohnbauselbsthilfe“, ergänzt Familienstadträtin Angelika Benzer.

Der Großteil der Kinder im neuen Kindergarten Witzke kommt aus der direkten Umgebung und erreicht den Kindergarten bequem zu Fuß. So fallen zusätzliche Fahrwege für die Eltern mit dem Auto weg, was die Wohn- und Lebensqualität im Witzke für die betroffenen Bürger/innen erheblich erhöht. Von Montag bis Freitag wird darüber hinaus auch eine Mittagsbetreuung angeboten