Neuer James Bond kommt 2019

Am 8. November 2019 soll der Film in die US-amerikanischen Kinos kommen. Das kündigte die Produktionsfirma Metro-Goldwyn-Mayer und Eon Productions am Montag an. In Großbritannien und dem Rest der Welt soll der Film “traditionell etwas früher starten”.

Purvis und Wade für Drehbuch verantwortlich

Ob Daniel Craig wieder (es wäre das fünfte Mal) in die Rolle des James Bond schlüpfen wird, wurde noch nicht gesagt. Was jedoch schon klar ist: Neal Purvis und Robert Wade werden wieder für das Drehbuch verantwortlich sein. Die Beiden waren auch schon für “Casino Royale”, “Ein Quantum Trost”, “Skyfall” und “Spectre” verantwortlich.