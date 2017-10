Neuer Informatik-Studiengang für die FH Vorarlberg

“Für den Bildungs-, aber auch für den Produktions- und Wirtschaftsstandort Vorarlberg ist es sehr erfreulich, dass der Aufbau dieses zukunftsorientierten Studiengangs jetzt in Angriff genommen werden kann. Für das Tempo, das im Ministerium in dieser Frage gemacht wurde, bedanken wir uns besonders bei Minister Mahrer”, teilten Landesrätin Bernadette Mennel und LH Markus Wallner mit.

FH-Geschäftsführer Stefan Fitz-Rankl zeigte sich ebenfalls erfreut über die Unterstützung durch Bundesminister Mahrer: “Mit diesem innovativen Studiengang können wir unsere gesetzten Ziele konsequent weiterverfolgen: Gezielt Spitzenkräfte in jenen Bereichen ausbilden, in denen großer Bedarf am Arbeitsmarkt besteht. Damit nutzen wir die Chancen, die sich aus der Digitalisierung ergeben und bilden die dafür notwendigen Spezialisten direkt in Vorarlberg aus.”

Einsatz für weitere Studienplätze

Es habe sich ausgezahlt, hier mit Nachdruck die entsprechenden Mittel für den innovativen Studiengang einzufordern, betont Wallner. Wallner werde sich für weitere Studienplätze an der FH Vorarlberg einsetzen. Die Wissenschafts- und Forschungsstrategie Vorarlberg 2020+ sieht bis in drei Jahren einen Ausbau des Studienangebots der FH Vorarlberg auf 1.500 Studienplätze vor.

Mit der nun erfolgten Mittelzusage des Ministeriums beginnt die Fachhochschule unmittelbar mit den Vorbereitungen für die Akkreditierung und die Konzeption des neuen Bachelor-Studiengangs “Informatik – Business Innovation”.

