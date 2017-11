Neuer Hühnerstall sorgt für regionale Eierversorgung

Bedarf und Nachfrage nach frischen Eiern steigt

Schon als junger Landwirt hatte Arnold Muxel immer ein paar Hühner in seinem Stall. Schnell erkannte er, dass die Nachfrage nach frischen Eiern stetig zunahm und beschloss deshalb, gemeinsam mit seiner Frau Margit in die Eierproduktion einzusteigen. Vor 22 Jahren bauten sie, nicht weit vom elterlichen Hof entfernt ihren ersten Hühnerstall. Dieser bot Platz für 500 Hühner, welcher aber im laufe der Jahre zu klein wurde. Die Nachfrage nach frischen Eiern und Abnehmern die die regionalen Produkte wert schätzen wurden von Jahr zu Jahr immer mehr.

Abseits des Wohngebietes wurde nun nach längerer Planungsphase von der Familie Muxel ein neuer, größerer Hühnerstall gebaut. Auf Grund hygienischer Überlegungen haben sich Arnold Muxel und Jungbauer Simon bei ihrem Stall für eine Massivbauweise entschieden. Der inzwischen fertiggestellte Hühnerstall ist mit allen Raffinessen und hochmoderner Technik ausgestattet. Durch eine vollautomatische Fütterung werden die Tiere regelmäßig mit genügend Futter und frischem Wasser versorgt. Automatische Zu- und Abluftversorgung und ein spezielles Lichtprogramm sorgen für ein angenehmes Klima im inneren des Hühnerstalls. Spezielle Legenester, die von den Hennen gerne angenommen werden, sind im Stall so installiert, dass die gelegten Eier direkt auf ein Förderband rollen von wo aus sie in den Eiersortierraum transportiert werden. Dort angekommen müssen sie von Hand in die Eierhöcker verpackt und in den Hofladen gebracht werden. Ein zunehmender Kundenstock von Gasthäusern, Hotels, Geschäften aber auch Privatkunden werden inzwischen regelmäßig mit den Eiern der Familie Muxel beliefert.