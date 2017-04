Neuer Fressnapf-Markt in Bludenz

Der neu eröffnete Markt in Bludenz wurde nach dem Future-Store-Konzept errichtet und bietet den Kunden ein völlig neues Einkaufserlebnis“, freut sich Hermann Karl Aigner, Geschäftsführer von Fressnapf Österreich. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg setzt somit die Modernisierung seiner Märkte 2017 fort.

Optimales Einkaufserlebnis

Der neue Fressnapf-Markt in der Wichnerstraße 14 in Bludenz bietet ein perfektes Einkaufserlebnis nach modernsten Standards. „Eine optimale Ausstattung der Märkte hat für uns oberste Priorität“, betont der Fressnapf-Geschäftsführer. Die neue Filiale zeichnen freundliche Farben und die Verwendung natürlicher Materialen sowie ein großzügig und hell gestalteter Eingangsbereich aus. Ebenso dienen emotionale Großbilder dem Kunden zur Orientierung nach Tierarten und tragen zur Wohlfühlatmosphäre bei.

Kompetente Beratung

Die neue Fressnapf-Filiale bietet auf 320 Quadratmetern ein breites Sortiment für Hunde, Katzen, Nager, Vögel und Fische an. Das vierköpfige Team rund um Filialleiter Domenic Tschertou ist sehr darum bemüht, sein Wissen rund ums Thema „Tier“ mit den Kunden zu teilen und diesen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Mitarbeitenden die Kunden kompetent beraten“, meint Aigner.

Fünfe Filiale im Ländle

In den fünf Märkten in Vorarlberg sind 25 Mitarbeitende beschäftigt. Die genauen Standorte und Sortimentsschwerpunkte der Fressnapf-Filialen können über den Filialfinder auf der Fressnapf-Website www.fressnapf.at abgerufen werden. Dort finden Interessierte zahlreiche Informationen über das Unternehmen und zu den aktuellen Angeboten.

Über Fressnapf

Fressnapf ist österreichweit mit 124 Filialen Marktführer bei Tierfutter und -zubehör. Die österreichische Fressnapf Handels GmbH wurde 1997 gegründet und ist der erfolgreichste Auslandsmarkt der Fressnapf-Kette mit 800 Mitarbeitenden. Im Jahr 2015 hat Fressnapf Österreich einen neuen Rekordumsatz von 146,5 Millionen Euro erzielt. In Europa ist Fressnapf Marktführer im Heimtierbedarf. Das Unternehmen wurde 1990 von Inhaber Torsten Toeller in Erkelenz (Nordrhein-Westfalen) gegründet. Die Fressnapf-Kette ist derzeit mit rund 1400 Fachmärkten in elf europäischen Ländern aktiv. Fressnapf ist Förderer verschiedener gemeinnütziger Tierschutzprojekte und baut sein soziales Engagement für die Beziehung zwischen Mensch und Tier stetig aus.