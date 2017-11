Neuer Fahrplan und neues Fahrplanheft

Der Fahrplanwechsel 2017/18 bringt für Feldkirch einige Änderungen mit. Darunter ein verlängerter Viertelstundentakt beim Stadtbus und das neue Fahrplanheft „Vorarlberg Mitte“.

Feldkirch Am 10. Dezember ist Fahrplanwechsel. Neben den Fahrplänen ändern sich auch die Fahrplanhefte. Das Fahrplanheft vom Stadtbus Feldkirch und Landbus Oberes Rheintal wird in das neue Fahrplanheft „Vorarlberg Mitte“ integriert und an ganz Feldkirch zugestellt. Dieses enthält die Fahrpläne von Hohenems bis Bludenz sowie von Liechtenstein und den Zügen. Nachfolgend die Fahrplanänderungen im Überblick: