Neuer Fahrplan: Mehr Nachtzüge zwischen Bludenz und Bregenz

Wenn am 10. Dezember europaweit die Fahrpläne aktualisiert werden, wächst in Vorarlberg das Angebot von Bus und Bahn weiter: So wird es Freitag- und Samstagnacht zusätzliche Verbindungen zwischen Bregenz und Bludenz geben.

Eine der zentralen Neuigkeiten im Fahrplan 2017/18 ist ein „Rund-um-die-Uhr-Bahnverkehr“ am Wochenende zwischen Bregenz und Bludenz. Zusätzliche Regionalzugverbindungen schließen die bisher zwischen 2 und 5 Uhr früh bestehende Lücke im Takt in den Nächten auf Samstag und Sonntag und vor Feiertagen. „Der ‚Nachtschwärmer-Zug‘ schafft die beste Voraussetzung, indem er die ganze Nacht am Wochenende über fährt. Das Zielpublikum sind aber nicht nur junge Menschen: Im Rheintal und im Walgau wohnen ca. 290.000 Menschen“, betonte Landesrat Rauch.

Auch die Regionen erweitern ihr Angebot am Abend bzw. in der Nacht, so etwa im Bregenzerwald oder im Unterland. Zusätzlich zu neuen Nachtlinien startet in der Region Bregenz/ Hofsteig zu Ostern 2018 der „Anrufbus“.

Wieder mehr Angebot bei Bus und Bahn

Zusätzliche Möglichkeiten bieten künftig etwa neue Frühverbindungen auf der Strecke nach St. Margrethen/CH oder ein zusätzlicher REX ab Feldkirch um 19.47 nach Lindau. Auch auf der Bahnstrecke nach Wien gibt es erfreuliche Ergänzungen: Inklusive der neuen Verbindung um 16:30 Uhr ab Wien stehen jetzt täglich 13 Railjet-Verbindungen zwischen Wien und Vorarlberg zur Auswahl. Die Nachtzüge EN 246/247 halten künftig auch in Hohenems, Götzis und Rankweil.