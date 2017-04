Neuer Eremit in Saalfelden freut sich auf Gespräche

Der Belgier Stan Vanuytrecht lebt nun in Palfen - © APA

Den neuen Eremiten der 350 Jahre alten Einsiedelei am Palfen bei Saalfelden (Pinzgau), Stan Vanuytrecht, schmerzen lukullische Entsagungen mehr als materielle. “Ich lege keinen Wert auf Luxus. Wahrscheinlich werde ich die belgischen Pommes Frites mit Steak am meisten vermissen”, sagte der 58-Jährige bei einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag.