Neuer Eltern-Kind-Treff eröffnet

Hohenems. Am vergangenen Samstag wurde der neue Eltern-Kind-Treff im 1. Stock des GeDe-Parks, Graf-Maximilian-Straße 18., feierlich eröffnet. Das Projekt aus Schulungs- und Tagungsraum, Beratungszentrum und Ort der Begegnung besticht mit einem stets wechselnden und wachsenden Angebot, in dem junge und werdende Familien alles rund um die Elternschaft erfahren können.

„Dieses Hohenemser Vorzeigeprojekt wurde 2016 ins Leben gerufen und ist in seiner Konzeption das erste seiner Art in Vorarlberg. Es soll Orientierung und Raum für Eltern, werdende Mütter und Kinder bieten. Die unterstützenden Mitarbeiter der Stadt Hohenems, Hebammen und Physiotherapeutinnen arbeiten hier Hand in Hand zusammen“, so Bgm. Dieter Egger. Und Familienstadträtin Angelika Benzer ergänzte: „Wir freuen uns sehr, mit dem Eltern-Kind-Treff dem bislang schon sehr stark engagierten ‚Rund um die Geburt‘-Team eine Heimat geben und damit unsere Wertschätzung für diese tolle Arbeit zum Ausdruck bringen zu können.“

Ehe Gastreferentin Christine Rinner vom Netzwerk Familie ihr Impulsreferat zum Thema „Frühe Hilfen“ hielt, konnten sich die Gäste ein Bild vom neuen Eltern-Kind-Treff machen. Anschließend gab es noch Blumen, Geschenke und Glückwünsche für die gesamte Projektgruppe und bei Getränken und Knabbereien war Raum und Gelegenheit für detailliertere Fragen an die Hebammen und die Vertreterinnen der Purzelbaumgruppe.

Diese ist als ergänzendes Angebot im Eltern-Kind-Treff neu in Hohenems und startet am 20. April. Anmeldungen sind aber jetzt schon möglich an Cornelia Huber, Kath. Bildungswerk, Mobil: 0676 832402139, E-Mail: cornelia.huber@kath-kirche-vorarlberg.at. Die Eltern-Kind-Gruppen für Mütter und Väter mit Kindern bis vier Jahren treffen sich wöchentlich an insgesamt zehn Vormittagen oder Nachmittagen für je zwei Stunden. Ein Teil findet immer gemeinsam mit den Kindern statt. Hier wird gesungen, Fingerspiele gemacht, gebastelt, getanzt und vieles mehr. In einem anderen Teil werden Themen besprochen, die die Mütter bzw. Väter interessieren, z. B. Ernährung, Erziehung, Erste Hilfe etc. Die Kinder werden währenddessen betreut. Anschließend gibt es eine gemeinsame Jause.