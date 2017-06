Neuer Eigentümer: Gasthaus Schendlingen bleibt erhalten

Seit Februar stand die Zukunft des Gasthaus Schendlingen auf der Kippe, nun konnte der Fortbestand des Ortsgasthofs gesichert werden. Der neue Eigentümer ist die Simma Holding des Rechtsanwalts Alfons Simma, Sigi Dinhof bleibt Pächter der Gaststätte. Über den Kaufpreis schweigt man sich aus.

Nicht erste Gasthaus-Rettung Simmas

Mit der Rettung von Bregenzer Gaststätten hat Simma bereits Erfahrung. Er initiierte die Weiterführung des Gösserbräu durch Claus Haberkorn in der Bregenzer Innenstadt, als dessen Auflassung im Raum stand. Der erste Vorschlag einer Bürgerbeteiligung wurde jedoch nicht umgesetzt

Bestand für mindestens sechs Jahre gesichert

“Sechs Jahre mache ich mindestens noch weiter”, versichert der Wirt – wenn es die Freude an der Arbeit und die Gesundheit erlauben auch noch länger. Bis auf den Eigentümer werde sich jedoch nichts ändern, alles bleibe wie es die Gäste gewohnt sind. Simma gewähre ihm absolut freie Hand in und am Gasthaus, freut sich Dinhof.

Verkauf stand im Februar fest

Seit dem Frühjahr war man auf der Suche nach einem Käufer für das Objekt. Der Pachtvertrag von Dinhof wäre mit Ende 2017 ausgelaufen – und damit auch das Gasthaus Geschichte gewesen. Auch eine Fortführung unter einem anderen Pächter wäre nicht möglich gewesen. Die Stadt rund um Bürgermeister Markus Linhart setzte sich für den Erhalt des Ortstreffpunkts ein, ein Kauf mit Stadtmitteln schloss Bregenz jedoch aus.