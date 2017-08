Neuer Cotrainer bei VEU Feldkirch

Frankenberger ist Feldkircher und hat in der gesamten Nachwuchszeit bei der VEU gespielt, bevor er nach Australien ausgewandert ist, wo er über zehn Jahre als Trainer – unter anderem in den Nachwuchs-Nationalmannschaften des Landes bei Weltmeisterschaften – tätig war. 2014 wurde Markus Frankenberger sogar zum Coach of the year in Australien gewählt. Seit Anfang August liegt sein Lebensmittelpunkt wieder in Vorarlberg. „Ich freue mich sehr darüber, dass mir Markus als Co-Trainer zur Seite steht. Er ist ein exzellent ausgebildeter Experte mit umfangreicher Erfahrung, der uns in der Trainings- und Coachingarbeit sicher weiterhelfen wird“, so VEU-Headcoach Michael Lampert.