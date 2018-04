Neuer Bürgermeister für Kennelbach

Kennelbach - Die Gemeindevertretung wählt am Donnerstag Peter Halder zum Nachfolger von Hans Bertsch.

Keine Volkswahl erforderlich

Da die letzte Wahl bereits mehr als drei Jahre zurückliegt, ist laut dem Vorarlberger Gemeindewahlgesetz keine Volkswahl erforderlich. Es wird also von den 18 Mandataren in der Gemeindevertretung abgestimmt. Bei den Gemeindewahlen im März 2015 war die Liste „Bürgermeister Hans Bertsch – Kennelbacher Volkspartei und Parteifreie“ als einzige wahlwerbende Gruppe angetreten und stellt somit sämtliche 18 Mandatare. Hans Bertsch hatte bereits im Vorjahr angekündigt, dass er heuer zurücktreten wird, und deshalb nach einem Nachfolger gesucht. Peter Halder gehört der Gemeindevertretung seit dem Jahr 2010 an und wirkte damals bereits in verschiedenen Ausschüssen mit. In der aktuellen Gemeindevertretung ist er Vorsitzender des Bildungsausschusses. Er ist Mitglied im Prüfungs- und im Kulturausschuss sowie Ersatzmitglied in drei weiteren Ausschüssen. Im Oktober 2017 wurde er zum Vizebürgermeister gewählt.