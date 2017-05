Neuer Bericht zeigt steigende Belastungen für Ozeane

Das Handeln der Menschen setzt die Weltmeere immer mehr unter Druck - © APA (AFP)

Überfischung, steigender Meeresspiegel, Plastikmüll: Das Handeln der Menschen setzt die Weltmeere einem neuen Bericht zufolge unter immer mehr Druck. “Wir sind dabei, den Ozean an den Rand des Kollapses zu treiben”, sagte Barbara Unmüßig von der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des “Meeresatlas”. “Wir sind in einer Meereskrise.”