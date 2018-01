Neuer Anlauf im Kampf gegen Verkehrschaos in Lustenau

Bei Lustenau–Au braucht es zur Stauvermeidung laut Experten mehr Auffächerung und Personal.

“Die Schweizer beklagen sich über Engpässe bei ihrem Personal an der Grenze zu uns. Dabei haben sie noch viel mehr als wir. Daraus kann man ableiten, wie hoffnungslos unterbesetzt wir sind“. beschreibt Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer die Situation in Lustenau im Gespräch mit den “VN”.

An Verkaufssamstagen sorgen Tausende Pkw für eine angespannte Verkehrssituation, an Werktagen sorgen Lkw für Blechkolonnen. Der Verkehrsexperte des Landes, Jörg Zimmermann, gibt in den “VN” zu bedenken, dass sich die Situation nur langsam zum besseren wende. Die Lösung könnte in der Auffächerung und Personalaufstockung liegen. Auch mahnt er mehr Disziplin der Kraftfahrzeuglenker an der Grenze ein.