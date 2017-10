Neue Werkstatt zum zehnjährigen Firmenjubiläum

Lustenau. Am Samstagabend stand die neue Halle von Waibel Metall GmbH in Lustenau weit offen. Die Inhaberfamilie Simon und Christiane Waibel feierten mit Freunden, Kunden und Lieferanten das zehnjährige Bestehen ihrer Firma. Den passenden Rahmen zum Fest gab die neue 265 Quadratmeter große Werkstatt. In den Hallenneubau samt Maschinenpark investierte der Inhaber rund 300.000 Euro. Dies auch zur Freude der Mitarbeiter und den beiden Lehrlingen, Sven und Lukas. Auch der kleine Waibel-Nachwuchs, Emma, Luis und Theo, war beim besonderen Anlass dabei. Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer nahm sich Zeit zum Jubiläumsfest zu kommen und wünschte dem Jungunternehmer weiterhin viel Erfolg. Für Speis und Trank war mit einem Partyservice von der Lustenauer „Bären-Metzg“ bestens gesorgt. Für die Kinder stand eine Hüpfburg bereit. Die Musik zum Firmenjubiläum war ebenfalls Familiensache – live mit dem Christof Waibel Trio.