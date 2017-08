Neue Waldbrände auf Zakynthos

Neue Brandherde halten die Bewohner und die Feuerwehr auf der griechischen Insel Zakynthos den dritten Tag in Folge in Atem. Nachdem die bisherigen Waldbrände am Sonntag erfolgreich in Schach gehalten werden konnten, seien seither an drei neuen Stellen weitere aufgeflammt, teilte die griechische Feuerwehr am Montag mit. Insgesamt kämpften die Helfer an acht verschiedenen Feuerfronten.

Die Besatzung eines Hubschraubers beobachtete den Angaben zufolge aus der Luft zwei Männer, die neue Brände legten. Über ihre Identität ist noch nichts bekannt. Bewohner der Insel sagten am Montag im griechischen Fernsehen, die Brandhölle sei die schlimmste Katastrophe seit vielen Jahren. Wie groß die verbrannten Flächen und der entstandene Schaden sind, könne noch nicht abgeschätzt werden. Das Dorf Maries im Nordwesten der Insel sollte von Sonntagabend an evakuiert werden, weil das Feuer immer näher rückte – aber die meisten Bewohner weigerten sich, ihre Häuser zu verlassen. Fünf Löschflugzeuge, vier Hubschrauber, Soldaten mit Bulldozern sowie 150 Feuerwehrleute mit 53 Löschzügen sind mittlerweile auf der bei Touristen beliebten Insel im Einsatz. Die Brände sind so groß, dass die Rauchwolken sogar auf Satellitenbildern zu erkennen sind. In vielen Teilen Griechenlands gilt der Feuerwehr zufolge wegen Hitze und Trockenheit auch weiterhin höchste Brandgefahr. (APA/dpa)