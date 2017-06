Neue Waffenruhe für Erntezeit in der Ukraine

Bisher hielten Waffenruhen in der Ostukraine nie lange - © APA (AFP)

Die Kriegsparteien in der Ostukraine haben für die anstehende Erntezeit eine sogenannte “Brotwaffenruhe” vereinbart. Der Waffenstillstand zwischen Regierungseinheiten und den von Russland unterstützten Separatisten solle in der Nacht zum Samstag um 0.00 Uhr (Freitag 23.00 Uhr MESZ) in Kraft treten, meldeten örtliche Medien am Donnerstag.