Neue Vorwürfe gegen Trump wegen Aussagen gegenüber Lawrow

Das berichtete die “New York Times”. “Ich habe gerade den Chef des FBI gefeuert”, sagte Trump der “New York Times” zufolge im Oval Office des Weißen Hauses zu Lawrow und dem russischen US-Botschafter Sergej Kislyak. “Er war verrückt, ein echter Spinner”, sagte Trump laut einer Aufzeichnung des Gesprächs, das der Zeitung vorgelesen wurde. “Ich habe wegen Russland einen großen Druck verspürt. Der ist jetzt weg”, sagte Trump demnach.

Die “Washington Post” veröffentlichte zeitgleich einen Bericht, wonach bei den Russland-Untersuchungen nun auch ein enger Mitarbeiter Trumps aus dem Weißen Haus als “Person von Interesse” betrachtet werde.

Zu Beginn seiner ersten Auslandsreise wird Trump am Samstag (8.50 Uhr MESZ) in der saudischen Hauptstadt Riad erwartet. Der acht Tage dauernde Trip führt Trump auch nach Israel, Rom, Brüssel sowie zum G-7-Gipfel nach Sizilien. Die Reise wird überschattet von Trumps angeblichen Verstrickungen mit Russland.

In Riad wird Trump am Samstag zunächst den saudischen König Salman und danach den Kronprinz sowie seinen Stellvertreter treffen. Berichten zufolge soll bei dem Besuch ein umfangreicher Waffendeal zwischen beiden Ländern abgeschlossen werden. Außerdem wird die Ankündigung einer noch engeren Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich erwartet, unter anderem um gemeinsam gegen den saudischen Erzfeind Iran vorzugehen.

Die autokratisch regierte Ölmonarchie ist seit Jahrzehnten einer der engsten und wichtigsten Verbündeten Washingtons. Unter Trumps Amtsvorgänger Barack Obama litt die Beziehung allerdings unter anderem angesichts der verheerenden Menschenrechtslage in Saudi-Arabien sowie dem Atomabkommen 2015 mit dem Iran.

Am Sonntag wird Trump zunächst an einem Gipfel des Golfkooperationsrates, einem Bündnis mehrerer Golfstaaten unter Führung Riads teilnehmen. Später am Tag ist eine Rede des US-Präsidenten zum Islam bei einem US-islamischen Gipfel vorgesehen, an dem Dutzende Staatsoberhäupter aus der Region teilnehmen sollen. Am Montag fliegt Trump weiter nach Tel Aviv.

(APA/dpa)