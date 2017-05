Neue Vorsitzende des Komitees für Friedensnobelpreis

Reiss-Andersen folgt Kaci Kullmann Five - © APA (AFP/Archiv)

Neue Vorsitzende des norwegischen Komitees, das den Friedensnobelpreis vergibt, ist die Rechtsanwältin, Politikerin und Autorin Berit Reiss-Andersen. Wie das Nobelinstitut in Oslo am Dienstag mitteilte, tritt sie die Nachfolge der im Februar im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorbenen Rechtsanwältin Kaci Kullmann Five an.