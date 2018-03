Neue Vizerektoren am Mozarteum gewählt

Der Universitätsrat der Universität Mozarteum Salzburg hat gestern, Dienstag, drei Vizerektoren für die Funktionsperiode ab 1. April 2018 für vier Jahre gewählt. Bei Anastasia Weinberger, Vizerektorin für Ressourcen, und Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst, handelt es sich um zwei neue Rektoratsmitglieder. Mario Kostal wurde als Vizerektor für Lehre wiederbestellt.

Die Bestellung der Vizerektorin und der zwei Vizerektoren erfolgte auf Vorschlag der designierten Rektorin Elisabeth Gutjahr und nach Stellungnahme des Senats, informierte die Universität in einer Aussendung. Nach den vielen Monaten des Übergangs sei der Amtsbeginn für das neue Rektorat mit einem besonderen Auftrag verbunden: “Mut zur Entwicklung, Bekenntnis zur Qualität, Differenziertheit in der Prozessgestaltung, Salzburg als weltweit einzigartiger Standort und vor allem: Studierende first”, wurde betont.

Nach monatelangem Tauziehen um die Neubesetzung des Rektorats hat der neu zusammengesetzte Universitätsrat am 1. März die Bestellung der designierten Rektorin Elisabeth Gutjahr bestätigt. Sie wird ihr Amt am 1. April antreten. Die bisherige Rektorin der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen hätte eigentlich mit Anfang des Jahres als Rektorin beginnen sollen. Ihre Bestellung am 23. November 2017 durch den Unirat scheiterte aber, weil drei Mitglieder des Universitätsrates zurücktraten. Das Gremium war damit nicht mehr beschlussfähig. In erster Linie ging es um die Höhe des Gehalts von Gutjahr.