Neue US-chinesische Handelsgespräche in Washington

Regierungsvertreter aus den USA und China wollen einen neuen Anlauf zu einer Lösung im festgefahrenen Handelsstreit unternehmen. Dazu wird am Freitag eine Delegation aus China in der US-Hauptstadt Washington erwartet, hieß es aus dem US-Finanzministerium. Bei dem Treffen gehe es auch um die Vorbereitung des USA-Besuchs des chinesischen Vize-Ministerpräsidenten und Handelsexperten Liu He.

Zuletzt hatte Chinas Präsident Xi Jinping am Dienstag seinem US-Kollegen Donald Trump in einem Telefonat die Bereitschaft der Volksrepublik zugesichert, den Handelsstreit zu beenden. Trump wirft China Dumping-Preise, Diebstahl geistigen Eigentums von US-Firmen und andere unfaire Handelspraktiken vor.

Die USA haben bereits Zölle auf Stahl- und Aluminium-Produkte aus China erhoben, Einfuhraufschläge auf zahlreiche weitere Produkte könnten folgen. Die Volksrepublik hat Gegenmaßnahmen angekündigt.