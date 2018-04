Neue Urnenplätze auf dem Friedhof

Der Friedhof Frastanz macht Platz für neue Urnengräber. Das Urnenatrium im Zentrum des Friedhofs wurde nun um 60 Urnennischen in seiner Mitte vergrößert.

Im Inneren des bestehenden Urnenatriums im Friedhofszentrum wurden zwei Fertigteilbauwerke mit je 30 Urnennischen errichtet. Die entsprechenden Arbeiten wurden von den Gemeindevertretern an den Billigstbieter Hermann Gort aus Frastanz vergeben. Eine Skulptur des Vorarlberger Bildhauers Herbert Albrecht wurde versetzt. Insgesamt wurden 80.000 Euro netto in die 60 neuen Urnennischen investiert.

Die neuen Urnenplätze sind Teil eines Gesamtkonzepts, das auch ein neues Service-Gebäude am Friedhof vorsieht. Ebenso soll am jetzigen Basketballplatz ein Spielplatz an der Samina entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten von Friedhofsumgestaltung und Spielplatz an der Samina belaufen sich auf rund 500.000 Euro. HE