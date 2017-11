Neue UNESCO-Chefin Azoulay setzt auf Dialog mit USA, Israel

Die von politischen Turbulenzen gebeutelte UNESCO hat die Französin Audrey Azoulay als neue Generaldirektorin bestätigt. Die frühere Pariser Kulturministerin kündigte am Freitag an, auf Dialog mit den USA und Israel zu setzen, die vor Kurzem im Streit um Palästina angekündigt hatten, die UNO-Organisation Ende 2018 zu verlassen.

“Die Geschichte hat uns gezeigt, dass es nur zu Katastrophen führen kann, (…) den Tisch des internationalen Gesprächs zu verlassen”, sagte Azoulay dazu. Die Generalkonferenz der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur hatte die 45-Jährige zuvor endgültig zur Nachfolgerin der Bulgarin Irina Bokowa gekürt. Der UNESCO-Exekutivrat hatte Azoulay im Oktober nominiert, sie setzte sich dort in einer Stichwahl knapp gegen den Bewerber Katars durch. Sie tritt ihr Amt am kommenden Mittwoch an und ist für vier Jahre gewählt.