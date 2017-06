Neue und reparierte Sitzbänke

Dornbirn. „Früher gab es bei den Beachplätzen in der Birkenwiese zwei Bänke bzw. Sitzgelegenheiten, dann war es plötzlich nur noch eine und inzwischen ist schon seit längerem gar keine Sitzgelegenheit mehr vorhanden“, wunderte sich diese Woche ein Teilnehmer im Bürgerforum Dornbirn. Seine Bitte an die Stadt war, dass man für diese doch sehr stark frequentierten Plätze wieder neue Sitzbänke anbringt. Auf Nachfrage bei der Stadt Dornbirn, gab es nun die erfreuliche Rückmeldung, dass auf Anregung im Bürgerforum in Kürze wieder zwei Bänke beim Beachvolleyballplatz errichtet werden.

Bank bereits repariert

Ebenfalls um eine Sitzbank drehte es sich in der Dornbirner Dammstraße. Hier war seit einigen Wochen eine vorhandene Sitzbank defekt. „Es wurde zwar der Rasen gemäht, aber keiner der Bediensteten sieht anscheinend die defekte Bank. Nicht vorzustellen, wenn hier ein Kind ohne Aufsicht in die Ache stürzt“, zeigte sich ein Bürgerforumsteilnehmer besorgt. Auch hier handelte man seitens der Stadt rasch. Die kaputte Bank wurde umgehend repariert.

Pumpe funktionierte nicht

Ein weiterer Hinweis für eine Verbesserung meldete auch noch Teilnehmerin „ingrid“. Sie besuchte kürzlich mit ihrem Enkel den Spielplatz an der Marktstraße und musste feststellen, dass anscheinend die Wasserpumpe defekt ist. „Es kommt leider kein Wasser, es wäre schön, wenn die Stadt das repariert“, so die Dornbirnerin abschließend. Auch dazu gab es eine Stellungnahme von der Stadt Dornbirn: „Am Abend spendet die Pumpe kein Wasser mehr, da es immer wieder zu Missbrauch durch verantwortungslose Besucher kam. Untertags funktioniert die Pumpe für die kleinen Besucher aber immer“, klärt Charlotte Erhart vom Rathaus auf.