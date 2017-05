Neue Topleistungen und Rekord-Teilnehmer bei Älpelelauf 2017

Vergangenen Samstagnachmittag versammelte sich die Elite der Berglaufszene in Feldkich zum traditionellen Älpelelauf, der heuer bereits zum 14. Mal über die Bühne ging. Allerdings gab es heuer ein Novum: Im Rahmen dieses Laufbewerbs wurden nämlich auch die Vorarlberger Meisterschaften im Berglauf ausgetragen. „Die Strecke von Feldkirch auf das Vorderälpele gilt traditionell als große läuferische Herausforderung“ weiß Ferdinand Bertsch der nicht nur beim LSV aktiv, sondern stets auch beim Älpelelauf selbst mitmacht. „Das vom Laufsportverein Feldkirch organisierte Laufevent hat sich über die Jahre hinweg einen ausgezeichneten Namen in der Berglaufszene gemacht, was sich auch in der Rekord-Teilnehmerzahl von 148 Läuferinnen und Läufern aus 5 Nationen niederschlug.“

Bei optimalen Wetterbedingungen wurde den Athleten pünktlich um 14 Uhr mit dem Startschuss beim Sparkassenplatz Feldkirch das Zeichen für den Start gegeben. Die Strecke führte vom Sparkassenplatz über die Neustadt-Illschlucht-Untere Felsenau-Blödle-Kirche Maria Ebene-Rodelbahn-Amerlügen-Forstweg bis zum Vorderälpele mit Ziel bei der Skihütte des Skivereins Tisis. Die Streckenlänge betrug 9,2 km, wobei 840 Höhenmeter zu bewältigen waren. Die perfekten Wetterverhältnisse boten ideale Voraussetzungen für Spitzenzeiten.

Bei den Damen siegte die heimische Lokalmatadorin Kathrin Schichtl in der hervorragenden Zeit von 58:14 min vor Denise Neufert (59:48) und Nadine Kießling (1:01). Bei den Herren war der Südtiroler Vorjahressieger Thomas Niederegger wiederum eine Klasse für sich. Er setzte sich von Beginn weg an die Spitze des Feldes und siegte in der Rekordzeit von 44:50 min vor dem Tiroler Florian Zeisler (47:02) und dem deutschen Kaderläufer Steffen Uebel (47:18). Insgesamt erreichten alle gestarteten Läufer das Ziel. Bemerkenswert war vor allem die große Dichte an guten Endzeiten. Der Obmann Ferdi Bertsch bedankte sich bei allen Helfern für die perfekte Organisation sowie bei den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung. Den jeweiligen Klassensiegern konnte bei der Siegerehrung eine schöne Trophäe überreicht werden.