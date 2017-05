Neue Syrien-Gespräche im kasachischen Astana

Die Gespräche in Astana finden zusätzlich zu den regelmäßig unter UN-Vermittlung stattfindenden Syrien-Verhandlungen in Genf statt. Wirkliche Fortschritte haben beide Gesprächsrunden bisher nicht erzielt. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien vor gut sechs Jahren wurden mehr als 320.000 Menschen getötet, mehr als die Hälfte der Bevölkerung wurde in die Flucht getrieben. Die USA, Russland und zahlreiche weitere Konfliktparteien sind am Syrien-Krieg beteiligt.

(APA/ag.)