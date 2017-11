Neue Stühle für die Schulen in Zwischenwasser

Große Freude vor allem bei den Kindern

Zwischenwasser. Rund 260 Kinder besuchen die diversen Volksschulen in Zwischenwasser sowie die Neue Mittelschule. Sie wurden nun nach den Herbstferien alle, mit topmodernen Stühlen ausgestattet. Bürgermeister Kilian Tschabrun präsentierte voller Stolz im Rahmen einer offiziellen Übergabe in der Volksschule im Ortsteil Batschuns die neuen Sitzmöbel. Durch die ergonomischen, höhenverstellbaren Stühle wird der Rücken der Kinder deutlich entlastet. Tschabrun erläuterte auch die spezielle Art der Finanzierung. Das Gemeindebudget hätte nur eine schrittweise Erneuerung der Stühle zugelassen, so sprangen kurzerhand einige private Sponsoren in die Bresche und ermöglichten die Anschaffung. Bei der Feierstunde waren die großzügigen Gönner Dietmar Oprießnig Prokurist der Firma Rhomberg Bau, Peter Auleitner Prokurist von BHM Ingenieure sowie Gemeindevertreter Andreas Böhler-Huber vom Ingenieursbüro Böhler-Huber vor Ort. Ebenfalls mit gesponsert haben Gemeindevertreter Martin Hundertpfund, Gemeindevertreter Bernhard Keckeis von der Firma Keckeis Garten Bau sowie Bürgermeister Tschabrun selbst. Durch die besondere Art der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und den privaten Geldgebern konnte das Projekt ohne zusätzliche Steuermittel finanziert werden.