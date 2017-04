Neue Stromnetztarife ab 2019: Das ändert sich für Privathaushalte in Vorarlberg

© VKW, Darko Todorovic

Die E-Control präsentierte am Mittwoch die geplanten Änderungen im Stromnetz, welche ab 2019 in Kraft treten sollen. Johannes Türtscher von der Vorarlberger Energienetze-Gmbh sieht aber in Summe keine Mehrkosten auf die Netzkunden in Vorarlberg zukommen.