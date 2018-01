Neue Sitze in der Cashpoint Arena

Während die Arbeiten an der neuen Südtribüne auf Hochtouren laufen, hat die Osttribüne der Cashpoint-Arena neue Sitze bekommen.

Altach Rund zehn Jahre nach dem das Stadion Schnabelholz zur Cashpoint-Arena wurde, geht auch die optische Wandlung weiter. Vor wenigen Wochen wurde mit dem Bau der neuen Südtribüne begonnen und in den kommenden Monaten entsteht eine Tribüne mit einem Fassungsvermögen von 2.500 Plätzen (inkl. Eckverbauung).

Die neue Südtribüne wird neben 1.200 Stehplätzen auch rund 1.000 Sitzplätze fassen. „Die Stühle werden in Anlehnung an unsere Vereinsfarben sein. Konkret werden wir ein dunkles Anthrazit und Weiß verwenden, da schwarze Sessel aufgrund der Sonneneinstrahlung im Sommer problematisch sind. Zukünftig werden wir Schritt für Schritt das ganze Stadion mit anthrazitfarbenen Stühlen umrüsten“, erklärt dazu Altach Geschäftsführer Christoph Längle. In den vergangenen Wochen wurden dazu die Sektoren A und B auf der Osttribüne bereits mit den neuen Sesseln ausgestattet. MIMA